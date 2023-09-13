Також стало відомо, що ворог знов двічі атакував острів Зміїний.

На одному з напрямків ЗСУ підкоротили лави окупантів – знищено живу силу разом з технікою.

Як повідомила прес-служба Сил оборони півдня, українські захисники за минулу добу ліквідували 23 окупантів.

Знищено дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град", вісім гармат, міномет, дів бойові машини піхоти "БМП-3", три одиниці автомобільної техніки, катер та човен.

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Крім того, на металобрухт пішли два комплекси відеоспостереження "Муром-М" та спостережний пункт.

За даними прес-служби, корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто в кількості 16 кораблів, які маневрують поблизу узбережжя РФ та тимчасово окупованої АРК. Із них 15 - в Чорному морі та один - в Азовському. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій споряджений до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

"Ворог продовжує тактику терору керованими авіабомбами із застосуванням тактичної авіації. Знов наніс удар по Одрадокам’янці на Бериславщині та двічі атакував в напрямку острову Зміїний", - розповіли військові.

Неспокійна ніч у Севастополі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі також було не до сну в окупованому Севастополі. Зокрема, було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе, а морськими дронами атаковано російські кораблі в морі.

За версією окупантів, ЗСУ нібито завдали удару відразу десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу і трьома "безекіпажними катерами" по кораблях Чорноморського флоту в морі.

Міноборони РФ запевняє, що збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биков" знищено всі безекіпажні катери. В результаті влучання крилатих ракет отримали пошкодження два кораблі, що знаходяться на ремонті.

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