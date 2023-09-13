Міноборони РФ стверджує, що збило 7 ракет, але інші влучили в ціль.

В ході нічної атаки в Севастополі було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе. Також морськими дронами були атаковані російські кораблі в морі. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

За версією окупантів, ЗСУ завдали удару відразу десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу і трьома "безекіпажними катерами" по кораблях Чорноморського флоту в морі.

"Засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биков" знищено всі безекіпажні катери. В результаті влучання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що знаходяться на ремонті", - заявили у військовому відомстві країни-агресора.

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Нічна атака на Севастополь

Як писав УНІАН, цієї ночі жителям окупованого Севастополя було не до сну. Місцеві жителі нарахували не менше 7 вибухів в місті і безліч спалахів в небі, що свідчать про роботу протиповітряної оборони. Крім того, російські загарбники перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв пізніше заявив, що на південному майданчику Севморзавода спалахнула пожежа. Також він заявив, що в результаті події постраждали 24 людини, четверо з них - в стані середнього ступеня тяжкості.

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