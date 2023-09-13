Генштаб нарахував вже 270 тисяч загиблих окупантів / фото УНІАН (Олександр Синиця)

Втрати російських окупантів, які прийшли вбивати українців, вже перевищили 270 тисяч солдат знищеними. Лише за останню добу оборонці України ліквідували 590 загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окрім цього, зростають загальні бойові втрати противника у військовій техніці. За час повномасштабного вторгнення зокрема знищено:

  • танків ‒ 4584 (+16),
  • бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14),
  • артилерійських систем – 5902 (+30),
  • реактивних систем залпового вогню – 766 (+2),
  • засобів ППО ‒ 517 (+2),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 1455,
  • кораблів/катерів ‒ 19,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31),
  • спеціальної техніки ‒ 884 (+3).

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області. Сили оборони України здобули частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької області.

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Також ми розповідали, що минулої ночі до окупованого Севастополя завітала "бавовна" і завдала значної шкоди важливому військовому об'єкту загарбників.

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