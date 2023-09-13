Втрати російських окупантів, які прийшли вбивати українців, вже перевищили 270 тисяч солдат знищеними. Лише за останню добу оборонці України ліквідували 590 загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Окрім цього, зростають загальні бойові втрати противника у військовій техніці. За час повномасштабного вторгнення зокрема знищено:
- танків ‒ 4584 (+16),
- бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14),
- артилерійських систем – 5902 (+30),
- реактивних систем залпового вогню – 766 (+2),
- засобів ППО ‒ 517 (+2),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1455,
- кораблів/катерів ‒ 19,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31),
- спеціальної техніки ‒ 884 (+3).
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області. Сили оборони України здобули частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької області.
Також ми розповідали, що минулої ночі до окупованого Севастополя завітала "бавовна" і завдала значної шкоди важливому військовому об'єкту загарбників.