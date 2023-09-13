Лише за останню добу Сили оборони України ліквідували 590 російських окупантів.

Втрати російських окупантів, які прийшли вбивати українців, вже перевищили 270 тисяч солдат знищеними. Лише за останню добу оборонці України ліквідували 590 загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окрім цього, зростають загальні бойові втрати противника у військовій техніці. За час повномасштабного вторгнення зокрема знищено:

танків ‒ 4584 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14),

артилерійських систем – 5902 (+30),

реактивних систем залпового вогню – 766 (+2),

засобів ППО ‒ 517 (+2),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5),

крилатих ракет ‒ 1455,

кораблів/катерів ‒ 19,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31),

спеціальної техніки ‒ 884 (+3).

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області. Сили оборони України здобули частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької області.

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Також ми розповідали, що минулої ночі до окупованого Севастополя завітала "бавовна" і завдала значної шкоди важливому військовому об'єкту загарбників.

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