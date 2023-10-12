Ліквідовано десятки окупантів, гармати та іншу техніку противника.

На одному з напрямків українські захисники знищили ворожий міномет "Тюльпан", який здатний стріляти ядерними боєприпасами надмалої потужності.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 33 окупанти. Знищено три гармати ворога, дрон-камікадзе невизначеного типу, чотири одиниці автомобільної техніки та польовий пункт боєпостачання. Також на металобрухт пущено самохідний міномет "Тюльпан".

За даними прес-служби, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

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Корабельне угруповання ворожого флоту зараз розгорнуто в кількості 10 одиниць: 9 - в Чорному морі та один корабель - в Азовському. На бойовому чергуванні перебуває підводний ракетоносій, спорядження якого може становити до чотирьох ракет типу "Калібр".

Також ідеться, що за минулу добу противник завдав три авіаційні удари із застосуванням дев'яти керованих авіабомб по населених пунктах Бериславщини: Козацьке, Одрадокам'янка, Зміївка, Степне. Внаслідок цього пошкоджено 20 будинків і будівлю складу.

"Продовжуючи тероризувати населені пункти Херсонщини, окупанти скинули з дронів 14 осколкових боєприпасів. В тому числі атакували цвинтар під час церемонії поховання. Поранено три цивільні особи, пошкоджено катафалк, перебито газогін", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що протягом доби ворог здійснив 85 артилерійських обстрілів з використанням близько 500 снарядів, в тому числі 15 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. Внаслідок цих обстрілів окупанти поцілили по житлових кварталах, побили кладовище. Поранено цивільну особу, пошкоджено 10 будинків, будівлю навчального закладу, господарчу будівлю та газогін.

Що таке "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" - самохідна установка неймовірної сили, здатна застосовувати тактичні ядерні боєприпаси надмалої потужності, і загалом є потужною зброєю, навіть при застосуванні звичайних боєприпасів. "Тюльпан" призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд. Міномети 2С4 "Тюльпан" були використані російськими військовими при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році та при штурмі заводу "Азовсталь" під час боїв за Маріуполь у 2022 році.

У 2017 році Росія озвучила намір модернізувати увесь парк власних установок "Тюльпан" до 2020 року.

Нагадаємо, 11 жовтня російські військові у передмісті Херсона з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Поранення отримали троє людей.

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