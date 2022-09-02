Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град".

На півдні підрозділи ЗСУ завдали результативних ударів по поромній переправі та по двох районах зосередження сил противника.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи оперативну обстановку станом на 12:00.

За його словами, обстановка на південнобузькому напрямку фронту залишається стабільно складною, але цілком контрольованою.

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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, в рамках виконання вогневих завдань, завдано результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двох районах зосередження сил і засобів противника. Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", - сказав Назаров.

Крім того, знищено 10 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів ворога в Бериславському районі. Також підтверджено, що ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 виведений зі складу сил РФ.

Назаров додав, що зараз тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Вогневе ураження здійснюється з метою запобігання введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами.

Наразі забезпечено призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.

Назаров нагадав, що вночі під обстрілами було село Зелений Гай в Миколаївському районі, внаслідок чого відбулось загоряння трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих. Також було атаковано Первомайську громаду, де зруйновано господарські будівлі.

"Вкотре касетними снарядами з РСЗВ "Град" обстріляно Нікопольський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей, понад десять житлових будинків, кілька господарчих споруд, автомобілі, лінії електропередач та 3 газогони. Поранено 1 цивільну особу", - сказав Назаров.

Раніше повідомлялося, що у небі над Миколаївською областю сьогодні збили російський безпілотник "Картограф".

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