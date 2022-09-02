Безпілотник мав камеру з 12-ма об'єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

Повітряні Сили Збройних сил України сьогодні збили російський безпілотник "Картограф" у небі над Миколаївською областю.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Командування Повітряних Сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"2 вересня, близько 09:00, у небі над Миколаївщиною, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ліквідовано російський безпілотник "Картограф", що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро". На оприлюднених фотографіях видно камеру з 12-ма об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Повітряних силах Збройних сил України раніше вже показували момент знищення ворожого безпілотного літального апарату.

Раніше військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков розповів про основні недоліки російських безпілотників "Орлан-10" та пояснив, яку вони несуть загрозу Збройним силам України.

Нагадаємо, що директор турецької компанії Baykar Machine оголосив про плани побудувати на українському заводі новий реактивний надзвуковий безпілотник Bayraktar Kizilelma.

Раніше він заявляв, що Baykar Makina ніколи не буде продавати свої безпілотники Bayraktar TB2 Росії.

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