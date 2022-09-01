ЗСУ продовжують знищувати запаси окупантів та командні пункти.

На південному напрямку українські військові ведуть проти російських окупантів позиційні бої і закріплюються на територіях.

Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що ЗСУ продовжують знищувати запаси та командні пункти росіян.

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"Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, по яких вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо знищувати їх командні пункти і місця зосередження особового складу і техніки, все, що стосується зменшення сил і потужностей ворога", - пояснила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, у ЗСУ з іронією відповіли на заяву Росії про те, що "контрнаступ з тріском провалився". Там зазначили, що морально-психологічний стан війська противника на правому березі Херсонської області дуже розхитаний.

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