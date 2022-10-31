Сьогодні на півдні Збройні сили України завдали 75 вогневих ударів по місцях зосередження російських окупантів.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 75 вогневих завдань по районам зосередження сил та засобів противника. Втрати ворога дорозвідуються", - сказав він.
За словами Назарова, ворог продовжує атаки українських позицій з повітря. Зокрема, ударний гелікоптер Ка-52 атакував напрямок недавно звільненого населеного пункту Нова Кам’янка, але згодом українські зенітники знищили цей "Алігатор" (Ка-52).
Назаров додав, що корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракето-безпечному районі, за мисом Тарханкут. Воно складається з 8 кораблів та катерів, серед яких 2 надводних носії крилатих ракет. Станом на 14.00, ворог тримав напоготові 16 високоточних далекобійних ракет типу "Калібр".
Ситуація на півдні: актуальні дані
Сьогодні, 31 жовтня, на Херсонщині українські зенітники ліквідували ворожий вертоліт Ка-52.
За минулу добу Збройні сили України на півдні знищили 27 окупантів, танк, два міномети, самохідну крупнокаліберна гаубицю "Акація", зенітну установку та 5 одиниць авто-бронетехніки. У Баштанському і Бериславському районах було знищено два склади з ворожими боєприпасами.