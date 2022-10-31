Втрати ворога дорозвідуються.

Сьогодні на півдні Збройні сили України завдали 75 вогневих ударів по місцях зосередження російських окупантів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 75 вогневих завдань по районам зосередження сил та засобів противника. Втрати ворога дорозвідуються", - сказав він.

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За словами Назарова, ворог продовжує атаки українських позицій з повітря. Зокрема, ударний гелікоптер Ка-52 атакував напрямок недавно звільненого населеного пункту Нова Кам’янка, але згодом українські зенітники знищили цей "Алігатор" (Ка-52).

Назаров додав, що корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракето-безпечному районі, за мисом Тарханкут. Воно складається з 8 кораблів та катерів, серед яких 2 надводних носії крилатих ракет. Станом на 14.00, ворог тримав напоготові 16 високоточних далекобійних ракет типу "Калібр".

Ситуація на півдні: актуальні дані

Сьогодні, 31 жовтня, на Херсонщині українські зенітники ліквідували ворожий вертоліт Ка-52.

За минулу добу Збройні сили України на півдні знищили 27 окупантів, танк, два міномети, самохідну крупнокаліберна гаубицю "Акація", зенітну установку та 5 одиниць авто-бронетехніки. У Баштанському і Бериславському районах було знищено два склади з ворожими боєприпасами.

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