Сьогодні із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 по Україні було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555.

Сьогодні на Херсонщині українські зенітники збили російський вертоліт Ка-52. Також сили ППО збили 12 ракет, які країна-агресорка направила для ударів по Україні.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"На Херсонщині збито черговий ударний ворожий вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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Також у командуванні нагадали, що сьогодні із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 по Україні було випущено крилаті ракети Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ракет над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною", - повідомила служба зв’язків з громадськістю.

Нова масована ракетна атака РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня о 07:00, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак. Рашисти били по об’єктах критичної інфраструктури України.

Згодом в Повітряних силах розказали про кількість збитих російських ракет. Із півсотні запущених ракет українські зенітники збили 44. Вже відомо, що на Київщині внаслідок ракетного обстрілу окупантів є руйнування та постраждалі. У Дніпрі та Павлограді є "прильоти" в енергетичні об'єкти.

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