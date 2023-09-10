Серед особового складу ліквідовано майже два десятки російських окупантів.

Українські військові продовжують виконання вогневих завдань, в тому числі завдають авіаційних ударів по скупченню сил та засобів противника на півдні України.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано 18 окупантів. Знищено три гармати, чотири одиниці автобронетехніки, три човни, FPV-дрон та польовий пункт боєпостачання, повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України.

Крім того, знищено самохідну артилерійську установку "Гвоздика" - 122-мм самохідну гаубицю. Це легкоброньована плаваюча артилерійська установка з круговим обстрілом, розміщеною на швидкохідному гусеничному шасі.

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За даними прес-служби, наразі ознак формування противником наступальних угруповань на лівобережжі не виявлено.

Корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто в кількості 10 кораблів, із них 9 - в Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії зараз заведені в пункти базування.

"Противник продовжує підтримувати активність тактичної авіації над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

В той же час зазначається, що вночі ворог знов завдав авіаційного удару із застосуванням керованих авіабомб в напрямку острова Зміїний (Одещина).

Вночі армія РФ знову атакувала Україну дронами - де і що збили

Як повідомляв УНІАН, уночі 10 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА типу "Шахед" з північного напрямку (Курськ). Загалом, зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини. Силами та засобами Повітряних Сил та інших підрозділів Сил оборони України знищено 26 Shahed-136/131.

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