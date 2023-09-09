Також стало відомо про поточну кількість кораблів РФ в Чорному та Азовському морях.

Минулої доби на півдні українські військові ліквідували ще майже 30 російських окупантів і 18 одиниць їхньої техніки та озброєння.

Оперативна обстановка у цій зоні залишається стабільно напруженою, повідомляють Сили оборони півдня України.

За минулу добу ворогу було завдано наступних втрат: 28 окупантів, 3 танки, 1 гармата, 2 міномети, 5 одиниць автомобільної техніки та 1 автомобіль з боєкомплектом, 2 комплекти антенних систем станції радіоелектронної боротьби, 2 розвідувальних безпілотних літальних апарати та 2 комплекси відеоспостереження "Муром". Крім того, знищено пункт управління безпілотниками та спостережний пункт.

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Також уточнюється, що станом на 9 вересня корабельне угруповання росіян розгорнуто в кількості 13 кораблів, із них 12 в Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії РФ заведені в пункти базування.

Водночас, тактична авіація росіян підтримує активну присутність над акваторією Чорного моря, продовжуючи тиск на цивільне судноплавство. Час від часу ворог запускає керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний.

Крім того, минулої доби РФ завдала авіаційних ударів 4 керованими авіабомбами КАБ-500 в район населених пунктів Одрадокам’янка і Козацьке. Внаслідок цього загинуло 3 та поранено 8 цивільних осіб, також пошкоджено 3 будинки.

Загалом за добу росіяни здійснили 66 артилерійських обстрілів з використанням понад 290 снарядів, у тому числі 6 обстрілів населених пунктів Херсонського та Бериславського районів.

Також 8 вересня під час розмінування поля біля Брускінського троє саперів організації гуманітарного розмінування підірвалися на ворожій міні. Наразі один із них перебуває у тяжкому стані, двоє - у стані середньої тяжкості.

ЗСУ за добу ліквідували ще 600 окупантів на фронті

Як повідомляв УНІАН, загалом впродовж минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати ще 600 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки й озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 268 тис. 140 своїх військових та понад 35 тис. одиниць техніки.

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