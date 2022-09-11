В командуванні наголошують, що загрози ракетних ударів залишаються актуальними.

На півдні країни ЗСУ за добу знищили три ворожих склади з боєприпасами та чергову понтонну переправу.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

"Обстановка в наший операційній зоні досить напружена, але контрольована. Продовжуються позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій. Ворог надає перевагу контрбатарейній боротьбі, намагаючись уникнути прямого зіткнення. Зазнає втрат і відступає", - зазначають в командуванні.

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Протягом бойового дня ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по наших позиціях і прилеглих територіях.

"У відповідь нашою авіацією відпрацьовано 10 ударів, але ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань. Атакуючи райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського, склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціях ворога, забезпечено його втрати у кількості 80 рашистів, 8 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, гаубиці "Мста-Б", безпілотного розвідника типу "Орлан-10". Знищено 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах. Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання", - йдеться у повідомленні.

В командуванні наголошують, що загрози ракетних ударів залишаються актуальними.

"Ворог задіює тактичну і стратегічну авіацію, системи та комплекси наземного базування. Крім того, в Чорному морі, тримаючись у ракетобезпечному районі, вздовж кримського узбережжя маневрують 13 бойових кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії, що тримають напоготові 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", - підкреслюють в командуванні.

Нагадаємо, у Львові ініціювали спортивний флешмоб, щоб зібрати кошти на бронежилети для ЗСУ.

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