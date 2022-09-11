Демократично обраний президент України Зеленський має це визначити, оскільки він відповідальний перед українським народом за цілі цієї війни, зазначив Салліван.

Збройні сили України повинні самостійно визначати, коли і як звільняти території, окуповані Росією у 2014-2015 роках, тобто до вторгнення 24 лютого.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на 17-тій щорічній зустрічі YES (Ялтинська європейська стратегія), повідомляється на сайті форуму.

"ЗСУ мають самі визначати свої завдання та свої дії щодо того, що робити із територіями, окупованими в 2014-2015 рр. Демократично обраний президент України Зеленський має це визначити, оскільки він відповідальний перед українським народом за цілі цієї війни. Наша ціль, США та союзників, полягає у сприянні досягненню цілей України. Головним інтересом США у цій війні є сприяння відновленню територіальної цінності України, чи то шляхом перемовин, чи на полі бою", – зазначив Салліван.

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Радник президента США відзначив позитивні наслідки контрнаступу українських військ на півдні та в Харківській області.

"Цей контрнаступ, окрім всього, показує, що не можна просто заявити, що Росія назавжди зайняла окуповані території та нав'яже їм свій політичний лад. Це важливий сигнал як на військово-тактичному, так і на політично-дипломатичному рівні. І ми підтримаємо зусилля ЗСУ логістикою, постачанням, зброєю, обладнанням", - наголосив Салліван.

Нагадаємо, у Міноборони закликали не поширювати неперевірену інформацію про успіхи ЗСУ.

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