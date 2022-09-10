Завдяки цьому проекту вже виготовили 80 тисяч бронежилетів, але хочуть довести кількість до сотні.

У Львові місцеві любителі спорту спільно з Львівським оборонним кластером ініціювали благодійні забіги, метою яких є збір коштів на виготовлення бронежилетів для українських військових.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, бігти можна будь-яку дистанцію, хоч сотню метрів, у будь-якому куточку світу.

Щоб приєднатися до ініціативи, охочим слід зареєструватися на сайті, внести благодійний внесок (мінімальний - 890 грн.) і викласти відеозвіт свого пробігу в соцмережах.

Відео дня

Зокрема, в одному з парків Стрия, що на Львівщині, попри дощову погоду зібралися понад півсотні охочих долучитися до корисної справи. Кожен з учасників пробіг ту дистанцію, яку сам собі визначив. Адже важливим у цій ініціативі є не швидкість чи відстань, а саме участь.

Завдяки цьому проекту вже виготовили 80 тисяч бронежилетів, але хочуть довести кількість до сотні.

"Матеріали за ці пів року, дуже зросли в ціні, приблизна вартість 6000 гривень. Найголовніше - це донати, щоб зробити 100 тисяч бронежилетів", - сказав представник Львівського оборонного кластеру Кирило Новіков.

Учасникам пробігу "До 100 тисяч бронежилетів" організатори вручають медаль із залишків бронесталі. Зазначається, що такі забіги триватимуть ще понад тиждень.

Як повідомляв УНІАН, Національний реєстр рекордів України визнав 5-річну Марію Макеєву з Кривого Рогу наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб Збройних сил України 35 тис. 492 грн.

Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра, який теж є рекордсменом України в іншій номінації, виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни. Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини.

Вас також можуть зацікавити новини: