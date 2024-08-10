Підкреслюється, що якщо російські війська будуть наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках, їм знадобиться рік, щоб відбити втрачені території в Курській області.

Успішна операція на російській території - після більш ніж двох років боїв майже винятково на території України - мала психологічну цінність для Києва, піднімаючи моральний дух українських військ та мирних мешканців, показуючи Путіна та його військових як немічних і неефективних.

У статті The Washington Post повідомляється, що раптовий прорив ЗСУ - найсерйозніший виклик для диктатора Путіна з часів повстання "вагнерівців". Успіхи Києва піднімають моральний дух українських військ і мирних жителів, але при цьому сильно б'ють по репутації російської влади і військових. Підкреслюється, що якщо російські війська будуть наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках, їм знадобиться рік, щоб відбити втрачені території в Курській області.

Ба більше, як вказує видання, збройні сили України зайняли вже понад 20 прикордонних російських сіл і частково щонайменше одне місто, а тепер просуваються до Курської АЕС. У статті наголошується, що в українських бригад буде час окопатися на укріплених позиціях, що потенційно дасть Києву потужний козир у разі майбутнього припинення вогню або мирних переговорів.

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"Українські сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим", - сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Бої в Курській області - останні новини

Народний депутат і секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко заявив, що українські військові "професійно просуваються" в Курській області Росії і завдають поразки російським силам.

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