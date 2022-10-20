Зокрема, план з часткової мобілізації виконано на 66%.

На середину жовтня в Російській Федерації мобілізували 200 тисяч осіб для війни проти України.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України, про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

Маляр розповіла, що, за даними української розвідки, на середину жовтня в РФ призвано 200 тис. осіб, або 66% від плану.

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За її словами, наразі ворог проводить доукомплектування 107 та формування 24 регулярних і резервних полків та батальйонів загальною чисельністю близько 146 тис. осіб.

"Це відбувається у всіх військових округах РФ, північному флоті та повітряно-десантних військах", – уточнила вона.

Маляр зазначила, що в зв’язку з прискореними темпами мобілізації російська армія відчуває проблеми з відсутністю у достатній кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальною базою та нестачею речового майна для забезпечення відмобілізованих, а також інструкторів для підготовки до участі в бойових діях.

"У цій ситуації ми повинні розуміти, що у ворога дійсно дезорганізація і російські військові сили корумповані і розвалені, але ми сприймаємо ворога серйозно, і ті наміри, які демонструє ворог мобілізацією, ми також сприймаємо серйозно і готуємося до відсічі", – заявила вона.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Пізніше стало відомо, що у зв'язку з цим у Російській Федерації достроково організують випуски з військових училищ курсантів для відправлення на передову в Україні.

За даними СБУ, мобілізовані з'явилися на фронті в Україні вже на початку жовтня. У ГУР повідомили, що вони прибувають без належного навчання і не забезпечені всім необхідним, включаючи військову форму.

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