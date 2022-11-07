Три масові поховання продовжують збільшуватися.

Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя виявили понад 1,5 тисячі свіжих могил. Вони з'явилися на території трьох масових поховань, які збільшуються ще з весни.

Як передає портал BBC з посиланням на супутникові знімки, могили виявили в Старому Криму, Мангуші і Виноградному. Саме тут розташовані масові кладовища українців, яких російські окупанти вбили внаслідок збройного захоплення Маріуполя.

Завдяки аналізу фото вдалося з'ясувати, що з моменту останнього вивчення супутникових знімків було вирито 1500 могил. Їх загальне число з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшилося до 4600. Однак це приблизна оцінка, та й поки невідомо, скільки трупів рашисти ховали в кожній могилі.

Відео дня

Жителі Маріуполя бачили, як в останні місяці окупанти витягали трупи з-під уламків будівель і вивозили на масові кладовища. Жінка на ім'я Тетяна втратила зв'язок з сином, коли в місті почалися бої. Вона відвідала поховання у Виноградному і нарахувала 800 свіжих могил. За її словами, переважна більшість тіл не упізнані.

Жертви російської агресії в Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський у квітні повідомив, що в Маріуполі загинули десятки тисяч людей. За словами глави держави, росіяни зробили його "показово зруйнованим містом".

Наприкінці травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про загибель 22 тисяч жителів в результаті російської агресії. Це статистика, яку вдалося приблизно обчислити завдяки контактам в місті. Реальна кількість вбитих може бути набагато більшою.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, 22 тисячі — це "обережна цифра", яку встановили на основі числа зруйнованих багатоповерхівок. Однак вона може значно збільшитися, коли почнуться точні підрахунки.

Боєць окремого загону спеціального призначення "Азов" Владислав Жайворонок, звільнений з російського полону, розповів: "Я бачив, як противник палив цивільне населення, людей. Не сім'ями, не квартирами, навіть не будинками, а кварталами. На моїх очах це були артилерійські обстріли, в результаті яких вигорали будинки цілими кварталами".

Вас также могут заинтересовать новости: