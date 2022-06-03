Російські окупанти разом з сепаратистами повністю знищили в Маріуполі майже 1 тис.300 багатоповерхівок.

Російські окупанти разом з сепаратистами повністю знищили майже 1 тис. 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більше озвучених 22 тисячі.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Якщо ми уявимо, що 1 тис. 300 багатоповерхових будинків вони зруйнували, і тільки в одному будинку ми обережно рахували, що там ховалися 50 наших маріупольців, а так звані "МНС ДНР" дістають з цих поховань з бетону 70 або 200, тобто 22 тисячі вбитих російськими окупаційними військами - це досить обережна цифра", - сказав він.

"Вони зруйнували все, що ми будували. Ми будували вільний, демократичний світ, сучасне європейське місто. Сьогодні, якщо говорити про Росію, то чим вона запам'яталася? Вона запам'яталася руйнуваннями, вбивствами та мародерством", - додав він.

Також Бойченко зазначив, що ситуація в місті постійно погіршується.

"Ми бачимо, що ця війна безжальна і дуже кривава. Вони до цієї війни дуже ретельно готувалися, вони працювали за якоюсь методичкою і залишили місто без критично важливої інфраструктури. Місто досі залишається без світла, місто залишається без питної води та майже без їжі, і вони в місті в заручниках тримають понад 100 тисяч населення. Вони за ці 100 днів депортували в Росію, в так звану "ДНР" понад 47 тисяч місцевого населення", - сказав Бойченко.

Ситуація в Маріуполі:

Російські загарбники садять у в'язницю і розстрілюють українських волонтерів і чиновників у Маріупольському районі. Зокрема, фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного висновку главу одного з приазовських селищ. Крім того, щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл.

Крім того, в Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли. В місті є небезпека підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч тіл під завалами, катастрофічний брак питної води та їжі.

Про цю загрозу заявив і менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцана. За його словами, в Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, але через значні та нерідкі пошкодження труб питна вода змішується з брудом з каналізації, що несе серйозні негативні наслідки.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін також побоюється, що епідемія холери може спалахнути в містах, де проходять активні бойові дії, тому що зараження відбувається через брудну воду.

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