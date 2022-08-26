Протягом дня російські військові випустили по Сумщині близько 140 мін та снарядів.

На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів четверо людей отримали травми.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, протягом дня російські військові випустили по Сумщині близько 140 мін та снарядів.

Відео дня:

Так, під ворожим вогнем опинилися території Есманьської та Шалигинської громад Шосткинського району, а також Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.

"На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії. Загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

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