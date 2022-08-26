Наслідки обстрілів Сумщини російськими окупантами / фото Дмитро Живицький

На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів четверо людей отримали травми.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, протягом дня російські військові випустили по Сумщині близько 140 мін та снарядів.

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Так, під ворожим вогнем опинилися території Есманьської та Шалигинської громад Шосткинського району, а також Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.

"На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії. Загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

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