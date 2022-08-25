У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно.

За день російські військові випустили по Сумщині понад 100 різних боєприпасів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"За день росіян зі своїх територій випустили по нашим громадам понад 100 різних боєприпасів", - розповів він.

За словами голови ОВА, під вогнем ворога були території Шалигинської, Середино-Будської громад Шосткинського району, Хотінської, Білопільської громад Сумського району та Великописарівської громади Охтирського району.

"У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно", - зазначив Живицький.

Він додав, що окупанти використовували запалювальні боєприпаси на території Шосткинського району - обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії та депутат селищної ради. Так, загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

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