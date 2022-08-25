За день російські військові випустили по Сумщині понад 100 різних боєприпасів.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.
"За день росіян зі своїх територій випустили по нашим громадам понад 100 різних боєприпасів", - розповів він.
За словами голови ОВА, під вогнем ворога були території Шалигинської, Середино-Будської громад Шосткинського району, Хотінської, Білопільської громад Сумського району та Великописарівської громади Охтирського району.
"У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно", - зазначив Живицький.
Він додав, що окупанти використовували запалювальні боєприпаси на території Шосткинського району - обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.
Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії та депутат селищної ради. Так, загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області Іван Дейнека.