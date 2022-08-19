Чоловік з'їхав на обочину з дороги.

На Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії та депутат селищної ради.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

"Сьогодні близько 16 години у Краснопільській громаді сталася трагічна подія. Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці",- повідомив він.

Живицький зазначив, що загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

"Чоловік перебував в автомобілі сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай",- зазначив Живицький.

Він висловив співчуття родині і громаді.

Як повідомляв УНІАН, за вчора російські окупанти обстріляли три громади Сумщини: зафіксовано близько 100 "прильотів".

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