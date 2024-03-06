На Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбулося 62 із 86 атак по всіх лінії фронту.

На двох найгарячіших напрямках - Авдіївському та Новопавлівському - відбулося 62 атаки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. При цьому зазначає, що протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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В Генштабі зазначають, що на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

В Генштабі зазначають, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за минулу добу в України знищено 1 250 російських окупантів.

Також знищено велику кількістть ворожої техніки - 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, одна реактивна система залпового вогню, 58 дронів оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета та один корабель.

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