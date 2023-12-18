Вивели з ладу понад 100 одиниць техніки.

На Таврійському напрямку спостерігається "технікопад" ресурсів армії РФ: впродовж останньої доби бійці ЗСУ вивели з ладу понад 100 одиниць техніки ворога.

Про це заявив бригадний генерал, командувач "Таврії" Олександр Тарнавський, перерахувавши втрати РФ. За його словами, за добу у ворога також "мінус" 491 людина за підсумками боїв з Україною.

Загалом знищено 60 одиниць техніки: 10 танків, 19 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 20 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Ще 50 одиниць "технічного мотлоху" окупантів вдалося пошкодити.

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Впродовж доби ворог реалізував 11 авіаударів в зоні відповідальності "Таврії". "Провів 38 бойових зіткнень та здійснив 691 артобстріл", - додав командувач.

За його словами, ворог продовжує піхотні штурми, проте ЗСУ тримають удар. Окрім знищеної партії окупантів, Україна взяла в полон на Таврійському напрямку 6 осіб.

РФ посилила штурми на Донбасі - що каже Тарнавський

15 грудня Тарнавський попередив, що війська РФ впродовж останніх трьох днів посилили штурми в зоні бойових зіткнень Донеччини. В середньому, за день відбувається близько 80 штурмів.

Окупанти йдуть в атаку у складі до 20 осіб, прикриваючись бронетехнікою та підтримкою з неба, зокрема, авіаударами та застосуванням бомб.

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