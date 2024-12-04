Комбат Хасан каже, що невідомо скільки ще триватиме війна і що буде далі, тому кожному треба навчитись захищати себе.

На третій рік війни кожен чоловік в українському тилу повинен знати зброю і вміти володіти нею. Про це в інтерв’ю Армія TV сказав Хасан, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог".

За його словами, ніхто не вірив, що почнеться з боку РФ наступ в Україну, але він є".

Я дуже часто слухаю Кирил Кирилич, К2 (про Героя України, командира батальйону К-2 Кирила Вереса), вчора з ним бачились, спілкувались. Мені сподобалась його фраза: "Повинні воювати усі. В тилу чи тут. Але воювати усі". І він сказав: "бо закінчимося ми, прийдуть вони". І не треба бути в рожевих окулярах і думати: де там та Донецька область. Їх (окупантів) ніщо не зупиняє", - зазначив Хасан.

Відео дня

За словами комбата, невідомо, скільки ще триватиме війна і що буде далі, тому кожному треба бути спроможнім захищати себе.

"Хочу, щоб всі люди це розуміли, що навіть в тилу ти повинен знати зброю. От скоро три роки війни. І можу поспорити, що більшість наших мужиків в тилу не знають що таке стрілецька зброя, колективна зброя. Але ти повинен це знати. Ти мусиш вміти себе захистити. Ти ж не знаєш, що буде завтра, післязавтра. Тому краще навчитись зараз тут, аніж через півроку, рік, два ", - сказав Хасан.

Він наголосив, що фронт потребує допомоги.

"До тих, хто ще не вирішив, хто ще не наважився, ще в роздумах. І я часто розмовляю з різним людьми за кордоном. Питають, чим допомогти. Я кажу: допоможи собою. Не треба, щоб ти мені скидав тих 300 євро. Допоможи собою. Прийди, допоможи, щоб ми доукоплектувались, щоб розширялися, щоб могли частіше відпускати тих військовослужбовців, які воюють з 2022 року, а в мене навіть такі є. Хлопці бойові, поранені, але воюють. Ясне діло, що втомились. А хто не втомиться. В тебе нема ні свята, ні часу, ні року, ні доби – нічого там в тебе немає, там є одна війна. Допоможи собою", - сказав комбат.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. У Вашингтоні вважають, що Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів для участі у війні.

Експерти та військові розкритикували ідею про мобілізацію 18-річних. Зокрема, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що Україні треба за підтримки партнерів розширювати технологічні та технічні можливості свого війська, а не погоджуватись на ініціативу США про зниження вікової межі для призову в армію.

Він підкреслив, що 18-річними хлопцями Україна не підтримає боєздатність наших сил.

У свою чергу радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин, коментуючи заклики США знизити мобілізаційний вік, заявив, що через затримання постачання військової допомоги з боку західних партнерів, Україні не вистачає зброї для того, щоб забезпечити уже мобілізованих солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: