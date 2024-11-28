Радник президента вказав на важливу проблему.

Через затримки у постачанні військової допомоги з боку західних партнерів Україні не вистачає зброї для того, щоб забезпечити уже мобілізованих солдатів. Так радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин прокоментував заклики щодо зниження мобілізаційного віку.

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, партнери України мають повний доступ до даних і можуть порівняти "обіцянки з реальними поставками".

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"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці або нерішучість у підтримці молодих хлопців на фронті", – додав Литвин.

Зниження мобілізаційного віку в Україні: що передувало

Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого представника адміністрації США повідомляє, що Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років для швидкого збільшення чисельності сил для війни з РФ.

За даними АР, союзники в західних столицях також натякали президенту Володимиру Зеленському, що в України проблема з чисельністю військ, а не з озброєннями.

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