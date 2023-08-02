Воїн загинув під час виконання службових обовʼязків.

На війні з російськими окупантами віддав життя головний сержант 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Антон Усовський. Військовий загинув під час виконання службових обовʼязків.

"Антон був мужнім, рішучим, людяним, високопрофесійним, взірцем для всього сержантського складу. Щирі слова співчуття та скорботи рідним та близьким нашого полеглого побратима. Спочивай з миром, Друже Шаман!" – йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

Зазначається, що церемонія відспівування і прощання з Антоном Усовським відбудеться 5 серпня о 12:00 в Михайлівському соборі в Києві.

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Загибель військових на війні

1 серпня стало відомо, що на війні загинула колишня українська футзалістка Елеонора Мальцева. У неї залишився син.

Про загибель чотирьох військових днями повідомили у полку Кастуся Калиновського. Відомо, що один із полеглих бійців воював за Україну у складі батальйону "Волат", ще троє – у складі батальйону "Литвин". Їхні імена та обличчя не розкриваються задля безпеки рідних.

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