Один із загиблих бійців воював за Україну у складі батальйону "Волат", ще троє – у складі батальйону "Литвин".

На війні з російськими окупантами загинули бійці полку Кастуся Клиновського. Втрат зазнали батальйон "Литвин" і батальйон "Волат".

"Четверо наших героїв загинули. Ми підтримуємо зв’язок з рідними та близькими загиблих. Позивні та особливо імена бійців не розголошуються задля безпеки рідних", – йдеться у повідомленні на каналі полку в Телеграм.

На опублікованому фото видно, що один із загиблих бійців воював за Україну у складі батальйону "Волат". Ще троє полеглих воїнів давали відсіч російським загарбникам у складі батальйону "Литвин".

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"Полк Калиновського сумує разом з усім білоруським народом, який зіткнувся з черговою жертвою. З жертвою у війні за незалежність України та Білорусі. Ми ніколи не забудемо наших побратимів і, незважаючи ні на що, продовжуємо шлях до перемоги над кривавою імперією. Рано чи пізно імена загиблих з гордістю прозвучать у рідній Білорусі! Вони звучатимуть і в назвах вулиць, і в підручниках історії, і в піснях рідного народу", – наголосили в полку Калиновського.

Полк Кастуся Калиновського на війні в Україні

Полк Кастуся Калиновського – це білоруський полк у складі Збройних сил України, який сформували на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – у березні 2022 року. Полк складається з батальйонів "Волат" та "Литвин".

Бійці полку Калиновського брали участь у боях за Київщину, Бахмут, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Також вони виконували бойові завдання на південному напрямку.

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