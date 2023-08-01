На війні проти російських загарбників загинула колишня українська футзалістка Елеонора Мальцева.

Про це повідомляють у Спортивному комітеті України. Раніше жінка виступала за жіночкий клуб "Біличанка" з Коцюбинського Київської області, а також грала за збірну України. Повідомляється, що російські окупанти забрали життя Елеонори 31 липня.

"Про її сміливий та хоробрий характер говорять справи, якими вона займалася. У свої 34 роки вона безстрашно боронила Україну від ворога. У Героїні, яку назавжди запам’ятають усміхненою і позитивною людиною, залишився син Тимофій", - йдеться у повідомленні.

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У свій останній день народження Елеонора написала на свій сторінці у Facebook, що вісім років з 17 свого дитинства та юності віддала професійному спорту, потім ще 17 - Збройним Силам України.

"Коротко про життя крайніх 9 років - воно не моє, я не роблю, що хочу і про що мрію, я навчилась робити з посмішкою і бажанням те, що наказали! Я навчилась з постійного моря поїздок брати позитив. Війна подарувала і дарує мені друзів і нажаль частково їх забирає - як у військових, які захищають країну, а не відсижуються... Зараз єдине бажання, як і у вас, швидше перемогти ворога і зберегти побільше життів наших мужніх побратимів", - писала захисниця України.

Загибель жінок на війні

Наприкінці листопада у Міністерстві оборони повідомляли, що під час повномасштабної війни загинула 101 жінка-військовослужбовиця. Ще 50 жінок значилися зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося про загибель бойової медикині зі Львова Наталії Депи, яка пішла на фронт разом з батьком і братом. Її житя обірвалося під Бахмутом.

Навесні під час евакуації поранених захисників України під Бахмутом загинула бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька.

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