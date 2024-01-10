Авіабаза "Енгельс" - єдина у РФ, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160.

У РФ на авіабазу, де дислокуються російські бомбардувальники Ту-160, впали два безпілотники. Йдеться про військовий аеродром в "Енгельську" (Саратовська область).

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на свої джерела. Як зазначається, вранці Міністерство оборони РФ відзвітувало про наступне: вночі засоби ППО знищили український безпілотник над Саратовською областю.

Однак ЗМІ з'ясували деталі цієї атаки. За інформацією джерел, безпілотників було два. Їх нібито збили і дрони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про те, до яких наслідків це призвело, поки невідомо.

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"Станом на 2021 рік авіабаза Енгельс - єдина в РФ, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160. З лютого 2022 року база використовується для масштабних авіаударів по Україні. 26 грудня 2022 року після атаки на аеродром загинули троє російських військовослужбовців", - зазначає ASTRA.

Росія намагається обдурити світ і малює лже-цілі на аеродромах

Окупанти продовжують малювати на своїх аеродромах фальшиві винищувачі, намагаючись ввести ЗСУ в оману. За даними Business Insider, така практика - не нова, але вона підкреслює важливий аспект війни в Україні - обман. Раніше агресор малював фальшиві літаки на різних базах, після повномасштабного вторгнення в Україну мали місце й інші аналогічні випадки. Аналітики вважають, що таким чином Москва намагається заплутати системи озброєнь Києва і, ймовірно, створити хибне уявлення про те, що відбувається на її базах.

Один зі свіжих прикладів обману - на російській авіабазі Приморсько-Ахтарськ, розташованої вздовж Азовського моря в південно-західній частині країни. Як відзначають експерти, ймовірно, противник хоче створити помилкові цілі, які могли б заманити в пастку українські ударні дрони з одностороннім рухом, оснащені простими камерами. Не виключено, що, малюючи фальшиві винищувачі, росіяни намагається приховати реальну кількість літаків на базах.

Також повідомлялося, що РФ малює силуети бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації "Енгельс"

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