За даними ЗМІ, її захищають два комплекси протиповітряної оборони.

Російські загарбники малюють на військовому аеродромі в Енгельсі літаки, а також накривають їх шинами, оскільки він недостатньо захищений комплексами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело. Так, на захист бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 на авіабазі в Саратовській області виділили два комплекси "Панцир". Зазначається, що в окупаційній армії серйозна нестача таких систем.

"Саме вони більш менш задовільно зарекомендували себе в питанні виявлення і знищення БПЛА. На особняки в підмосковній Рубльовці і Новій Ризі комплекси знайшли в потрібній кількості, а для аеродрому в Енгельсі з великими труднощами, за залишковим принципом", - йдеться в повідомленні.

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Комплекси "Панцир" чергують на аеродромі позмінно, проте цього не достатньо, говорить джерело. Саме тому росіяни вирішили "захистити" літаки таким чином.

Аеродром Енгельс: останні новини

З початку повномасштабного вторгнення РФ російський ародром вже двічі атакували безпілотні літальні апарати. В результаті атак повідомлялося про ураження російських літаків і транспортних засобів.

На початку вересня в мережі з'явилися знімки авіабази, на яких було помітно, що російські бомбардувальники "захистили" звичайними шинами.

Днями з супутника зняли намальовані на цьому аеродромі бомбардувальники Ту-95.

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