Через столичний вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей.

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Спеціально навчені працівники УЗ надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці",

"Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", – підкреслила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Зазначається, що інформаційний пункт рекрутингу знаходиться в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

"Київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, тому це дуже природна точка контакту з українцями, де нам буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони", – додав член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

В прес-службі УЗ також додали, що прямо зараз у лавах Сил оборони України служать 10 тис. 207 залізничників, а від початку повномасштабного вторгнення ця цифра сягнула майже 12 тисяч працівників, адже вже було демобілізовано 1526 осіб.

Рекрутинг в Україні

Українські військові шукають нові способи рекрутингу, намагаючись поповнити лави виснажених підрозділів на передовій. 7 травня повідомлялося, що військові все частіше розміщують рекламу на білбордах та застосовують рекламні інструменти Instagram.

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