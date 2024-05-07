'Нам потрібні всі': виснажена українська армія пробує новий стиль рекрутингу, - WSJ

Для вербувальної кампанії залучають усі рекламні інструменти, зокрема у соціальних мережах.

Українські військові пробують новий спосіб рекрутингу, намагаючись поповнити лави виснажених підрозділів на передовій.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, військові все частіше розміщують рекламу на білбордах та застосовують рекламні інструменти Instagram.

"Не чекайте, поки ворог прийде до вашого дому. Знищуйте ворога разом з нами", - йдеться у рекламному дописі батальйону "Вовки Да Вінчі. Відео дня

Кампанія вербування є частиною зусиль із поповнення виснажених сил. Це відбувається на тлі того, як російські війська просуваються на сході України, перевершуючи українців озброєнням.

Україні потрібні додаткові війська для утримання лінії фронту. У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що на війні загинула 31 тисяча солдатів. Але це занижена оцінка. Підрозділи на передовій повідомляють про значний дефіцит особового складу. Багато підрозділів виснажені. Уряд розширює призовний фонд, змінюючи закони та намагаючись змусити українців повернутися з-за кордону. Військові підрозділи, особливо добровольчі, навперебій залучають тих, хто готовий приєднатися до бою, але побоюється, що має недостатню підготовку, немотивованих товаришів і погане командування.

Досвід "Вовків"

"Є багато людей, які хочуть воювати, але хочуть обрати свій підрозділ, свого командира", – сказав лейтенант Сергій Філімонов, командир "Вовків Да Вінчі".

Цей батальйон є одним із найвідоміших у країні, має репутацію ефективності, організованості та мотивації. Свою назву він отримав від свого першого лідера Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який покинув художню школу та пішов воювати проти вторгнення Росії на схід України у 2014 році, будучи ще підлітком.

"Да Вінчі" загинув під час бойових дій у Бахмуті у березні 2023 року. На його похоронах були присутні президент України та топ-командувачі української армії. Тепер його портрет зустрічає потенційних новобранців у рекрутинговому пункті в центрі Києва.

У батальйоні, що входить до складу 59-ї ОМСБр ЗСУ, є актори, футбольні ультрас та командир роти, який раніше був лікарем-педіатром. Декілька з них популярні в соумережаї, а лідери підрозділу мають досвід належного забезпечення своїх військ і демонструють тактичні навички захисту життя солдатів. Ветеран британської армії, який приєднався до них добровольцем, назвав Філімонова найкращим командиром, під керівництвом якого він служив.

Батальйон має 50 000 підписників в Instagram. Там підрозділ продає брендовані товари та публікує мотиваційні відео та фото з патріотичними гаслами. Підрозділ отримав 1000 заявок на вступ, що набагато більше, ніж йому потрібно для повного укомплектування.

Такий підхід контрастує з зусиллями держави змусити багатьох приєднатися до війська. Минулого місяця український уряд заявив, що чоловіки призовного віку, які живуть за кордоном, повинні будуть повернутися в Україну для відновлення своїх паспортів, що є кроком, спрямованим на примусове повернення деяких із сотень тисяч українських чоловіків, які проживають у країнах ЄС. Офіцери ТЦК вдавалися до вибіркових перевірок чоловіків на вулиці, щоб визначити, чи вони підлягають військовій службі.

"Нікого не везуть силою"

Нові члени "Вовків Да Вінчі" сказали, що приєдналися до підрозділу, тому що хотіли битися разом з іншими добровольцями.

"Нікого не привезли сюди силою. Тут усі говорять на рівних. Це люди, які хочуть воювати за нашу країну", – сказав 29-річний Дмитро Жарченко, колишній менеджер з маркетингу європейської компанії.

Жарченко мав надмірну вагу та проблеми зі здоров’ям, такі як мігрень, які заважали йому служити, але він вирішив їх, змінивши дієту. Через це він отримав позивний "Веган".

Богдан Геращенко, 33-річний програміст з Харкова, прийшов до київського ректутингового пункту, щоб подати заявку на приєднання. Він сказав, що слухав онлайн інтерв’ю з членами "Вовків" і був вражений їхньою відданістю, навичками та лідерству.

"Вони дійсно піклуються про життя своїх солдатів. У мене немає військового досвіду. Але я цього хочу. Я готовий", - сказав Богдан.

Новобранців відправляють на п’ятиденний курс навчання на базу підрозділу в центральній Україні. Вони проходять стрілецьку та медичну підготовку, а також теорію та уроки з військової історії України в наметі, прикрашеному фотографіями колишніх українських полководців, які чинили опір Москві за радянських часів. Потім майже всі новобранців підписують службові документи та проходять формальне навчання.

"Нам потрібні всі, і кожен може знайти своє місце і бути ефективним. Це не обов’язково роль штурмовика, це може бути управління чи логістика", - сказав 24-річний інструктор з позивним "Горинич".

"Хочу бути з найкращими"

Новобранці, як правило, молодші за середній вік українських військових, який становить близько 40 років. Деяким 18, вони приєднуються, як тільки це можливо.

24-річний Юрій Кульчицький каже, що його давно непокоїло те, що поки інші молоді хлопці були на передовій, він працював на добре оплачуваній посаді менеджера бару в Києві. Потім він вирішив приєднатися до боротьби.

Новобранці кажуть, що вражені майстерністю інструкторів та інших солдатів, а також ставленням один до одного та до новачків. Наталія Козир, 25-річна менеджерка банку, яка приєдналася після того, як її наречений зник безвісти, пригадала, як командир збирав власні гільзи на стрільбищі та приносив газовий балон для обігрівача, який не працював.

"Це повага, людське ставлення. Нічого радянського немає, ніяких знущань. Ми всі одна сім’я; ми разом", - сказала Наталія.

Інший новобранець, 30-річний ютубер, сказав, що ним керувало бажання зупинити подальше просування росіян. Він назвав лише свій позивний — "Довбуш", оскільки його батько на окупованій території. Він сказав, що заробив достатньо грошей, щоб побудувати будинок, але не знає, де це безпечно робити.

"Немає безпечних місць для будівництва будинку, і в будь-який момент моя важка праця може бути знесена за секунду. Тож нам потрібно боротися з першоджерелом проблеми", - сказав він.

Євген Плясов, 28-річний будівельник, який приєднався нещодавно і навчається на снайпера. "Я хочу бути з найкращими", - сказав він.

Плясов розповів, що давно думав стати добровольцем, а останній поштовх стався, коли нещодавно вбили його найкращого друга. Сім’я підтримує його рішення боротися, хоча діти, віком 6 і 7 років, не зовсім розуміють, що це означає.

"Я хочу покласти цьому край заради них", - сказав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті є складною та має тенденцію до загострення. За його словами, Україні конче потрібно більше зброї.

16 квітня 2024 року президент України підписав новий закон про мобілізацію. Він передбачає низку нових обмежень для військовозобов'язаних, а також компенсації для військовослужбовців. Цей закон набуде чинності 18 травня.

Згодом почала з’являтись інформація про черги в ТЦК, оскільки новий закон передбачає оновлення даних для військовозобов’язаних.

Заступниця Міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич кілька днів тому прокоментувала ситуацію з необхідністю пройти повторне ВЛК для колишніх "обмежено придатних" для військової служби. За її словами, вже зараз бігти до територіального центру комплектування не потрібно - слід дочекатись виклику на повторне проходження медкомісії.

Вас також можуть зацікавити новини: