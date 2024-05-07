У Міноборони зазначають, що багато українців готові йти в армію, але однією з найважливіших умов є розуміння, де, у кого, як і на якій посаді людина служитиме.

Українська армія, яка поступається за чисельністю та озброєнням російським військам на полі бою, терміново потребує свіжих бійців. Водночас черги патріотично налаштованих добровольців, що вишикувалися біля призовних пунктів після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, давно зникли. Тому українські військові частини намагаються заманити до себе людей, використовуючи різні способи мотивації, пише Financial Times.

"Зіткнувшись зі скромною кількістю добровольців, міністерство оборони змінило тактику. Відомство запустило рекламну кампанію, яка зробила процес набору персоналу цікавішим, пропонуючи чоловікам вибрати свій підрозділ і навіть свою конкретну роль... Ідея полягає в тому, що, надавши їм відчуття контролю, можна переконати українців записатися до більш престижних і, можливо, краще оснащених підрозділів. Або очікувати, що вони візьмуть на себе спеціалізовану роль у тилу, підтримуючи розгортання на передовій", - зазначає видання.

При цьому неявний посил деяких бригад полягає в тому, що, якщо українці не стануть добровольцями зараз, вони ризикують бути згодом призваними до стандартних піхотних формувань під слабшим командуванням.

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Цей новий підхід "вибери сам" реалізується паралельно з регулярною мобілізацією Києва. Міністерство оборони України назвало це "новою можливістю для підрозділів поповнитися професійними та мотивованими людьми", але відмовилося повідомити, скільки людей воно вже зібрало.

"За даними соціологічних опитувань, багато громадян України готові йти в армію, але за певних мотиваційних умов", - сказав представник міністерства. - Однією з найважливіших умов є розуміння, де, у кого, як і на якій посаді людина служитиме".

Водночас, зазначає науковий співробітник аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Франц-Стефан Гаді, існує ризик того, що, хоча елітні підрозділи можуть залучити мотивованих новобранців, вони також можуть переманити війська з інших підрозділів.

"Якщо ви зосередите всі свої найкращі війська лише в парі елітних з'єднань, ці формування у війні на виснаження мають тенденцію зношуватися набагато швидше", - сказав він, додавши, що одне лише добровільне вербування не дасть змоги Києву наблизитися до тих 300 000 осіб, яких він потребує, оскільки завжди буде межа кількості цілеспрямованих людей, особливо для піхотних підрозділів.

ЗСУ пробують новий стиль рекрутингу

Як ідеться в матеріалі The Wall Street Journal, військові все частіше розміщують рекламу на білбордах і застосовують рекламні інструменти Instagram.

За словами лейтенанта Сергія Філімонова, командира "Вовків Да Вінчі", є багато людей, які хочуть воювати, але хочуть вибрати свій підрозділ, свого командира.

Також раніше Кирило Сазонов, політолог, доброволець підрозділу "Грім" 41-ї механізованої бригади заявив про проблему з доукомплектуванням підрозділів Сил оборони, зазначивши, що до ТЦК надсилають людей, які здебільшого вже похилого віку, хворі та невмотивовані. За його словами, з 10 мобілізованих, які прийшли до них для поповнення, реально воювати можуть 2-3.

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