Навколо будівлі школи розміщено близько 10 одиниць військової техніки.

Російські окупанти перетворили школу в Запорізькій області на шпиталь для лікування своїх поранених.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Наголошується, що окупанти продовжують вчиняти терористичні дії та розміщують своїх військовослужбовців в закладах освіти.

Відео дня

"Зокрема школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь та розмістили в ньому понад 100 поранених, навколо будівлі розміщено близько 10 одиниць військової техніки", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники ліквідували протягом минулої доби, 10 вересня, ще близько 400 російських окупантів. Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 11 вересня орієнтовно склали близько 52650 особового складу.

Вас також можуть зацікавити новини: