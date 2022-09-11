Росіяни також втратили на українській землі понад вісім десятків одиниць різноманітної техніки.

Українські захисники ліквідували протягом минулої доби, 10 вересня, ще близько 400 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни також втратили на українській землі понад вісім десятків одиниць різноманітної техніки.

Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 11 вересня орієнтовно склали:

Відео дня

💀 особового складу - близько 52650 (+400 за минулу добу) осіб ліквідовано,

💀 танків - 2154 (+18 за добу) одиниці,

💀 бойових броньованих машин - 4617 (+33) одиниць,

💀 артилерійських систем - 1263 (+4),

💀 реактивних систем залпового вогню - 311 (+0),

💀 засобів протиповітряної оборони - 162 (+0),

💀 літаків - 242 (+3),

💀 гелікоптерів - 213 (+1),

💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 902 (+4),

💀 крилатих ракет - 216 (+1),

💀 кораблів /катерів - 15 (+0),

💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19) одиниць,

💀 спеціальної техніки - 117 (+1).

У Генштабі додали, що найбільших втрат російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Остаточні дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, на півдні країни ЗСУ за минулу добу знищили три ворожих склади з боєприпасами та чергову понтонну переправу.

Також українські військові знищили ворожі літаки Су-25 та Су-34, гелікоптер Ка-52, два безпілотника та ракету.

Вас також можуть зацікавити новини: