Російські загарбники планують чергову провокацію на ЗАЕС.

Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.

"Отримано інформацію, що підрозділам 94-ї дивізії Росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

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ГУР наголосило, що російські війська та окупаційна адміністрація повинні покинути територію ЗАЕС та міста Енергодар. ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов. Сама станція повинна повернутися під контроль українського "Енергоатому" та МАГАТЕ.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня 2022 року о 03:41 енергоблок №6 Запорізької атомної електростанції відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

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