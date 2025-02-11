Пілот-оператор БПЛА батальйону "Гроза" майстерно знищив російський дрон-камікадзе, який атакував українські позиції.

Момент знятого з кількох ракурсів повітряного бою опубліковано на сторінці Першої Президентської бригади Національної гвардії України "Буревій" в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що російські загарбники за допомогою дрона здійснювали "скид" на українські позиції, тому оператор БПЛА вирішив скинути сітку на безпілотник противника. Коли це не вдалося, він пішов на таран та здолав його у повітряному бою.

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