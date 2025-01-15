Місцева влада підтвердила інформацію про атаку та пожежу.

Воронезька область РФ перебуває під атакою безпілотників. На території нафтобази в одному з районів спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Інформацію про атаку БПЛА та їх "падіння" на територію нафтобази підтвердив і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

"Внаслідок падіння кількох БПЛА в одному з районів області сталося загоряння на території нафтобази. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці інциденту працюють оперативні служби", – написав він у телеграм-каналі.

Видання Astra уточнює, що палає в Лісках Воронезької області.

У мережі вже публікують відео з наслідками атаки:

Атаки по РФ: інші новини

В ніч проти 14 січня Служба безпеки України разом із Силами оборони атакували кілька об'єктів на території РФ. Як зазначили джерела УНІАН, було уражено обʼєкти в Тульській, Саратовській та Брянській областях країни-агресорки.

Зокрема, "прилетіло" по складах боєприпасів на аеродромі "Енгельс", Брянському хімічному заводу, Алексінському хімічному комбінату та Саратовському нафтопереробному заводу.

Вночі 15 січня БПЛА помітили в Тамбовській області РФ. Повідомлялося про удар по спритзаводу.

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