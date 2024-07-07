Бої в Серебрянському лісі: нацгвардійці показали жорсткі зіткнення з ворогом (відео)

На відео видно, що ліс майже весь вигорів, а від дерев залишилися лише стовбури.

У Серебрянському лісі в Луганській області, де з літа 2022 року проходить лінія оборони, тривають запеклі бої. Бійці Національної гвардії України у Telegram оприлюднили відео одного з них.

У повідомленні зазначається, що росіян вибивають бійці батальйону "Гроза".

На кадрах можна побачити, як військові ведуть бойові дії та протистоять ворогу. Водночас, на відео видно, що ліс майже весь вигорів та перетворився на пеньки, від дерев залишилися лише стовбури.

Бої в Серебрянському лісі

Як повідомляв УНІАН, в травні військовослужбовець, "Гвардії наступу" Олександр Мамай заявив, що на напрямку Серебрянського лісництва є досить непогані новини, там ворог поніс "деякі втрати". "Поки стоїть Серебрянський ліс, поки стоїть також і Сіверськ, то росіяни не можуть реалізувати свій стратегічно важливий план походу на Слов’янськ і Краматорськ", - наголосив Мамай.

При цьому він підкреслив, що для росіян Слов'янск - це ідеологічно дуже важливе місто, бо саме з цього міста все починалося в 2014 році, коли Росія почала війну з Україною.

"Але поки тримається Білогорівка, відповідно тримається Сіверськ, поки тримається Серебрянський ліс, то ворог не може взяти центральну вісь і відповідно вони тиснуть північніше, на Куп’янськ, Терни. Дуже велика була активність в районі Тернів і росіяни намагалися обійти Серебрянський ліс безпосередньо малим кільцем – в районі Тернів. Росіяни традиційно діють двома кільцями, намагаються охопити меншим кільцем по флангах північному і південному і вищим кільцем", - розповів він.

Також прес-служба Міністерства внутрішніх справ України показала, який вигляд зараз має Серебрянський ліс у Луганській області. Відомо, що ліс має протяжність 10,1 гектарів. На відео можна було побачити, як масштабно горять дерева, від яких залишились лише стовбури. В таких умовах перебувають українські захисники, у постійному димі, вогні та намагаються ліквідовувати наслідки російських ударів. "Військові рятують не тільки країну від ворога, а й ліс від вогню, який з'являється від постійних артилерійських обстрілів та знищує цей ліс", - додали в кінці відео.

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