Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Сьогодні, 28 квітня, російські окупанти нанесли ракетний удар по приватному сектору Запоріжжя, в результаті чого, за попередніми даними, 5 людей травмовані, серед них 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 28 квітня військовослужбовці збройних сил РФ нанесли авіаційний удар ракетою класу Х-55 "повітря-земля" по Запоріжжю. "Внаслідок ворожої атаки зруйновані житлові будинки у приватному секторі міста, є постраждалі серед мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, є постраждалі, також пошкоджено два будинки у приватному секторі.

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