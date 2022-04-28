Угруповання флоту супротивника налічує кораблі й підводні човни, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

Російські окупанти у Чорному морі залишаються у готовності до завдання ракетних ударів по Україні.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров.

"В Чорноморській операційній зоні корабельне угрупування флоту рашистів із підводними човнами залишається в готовності до нанесення ракетних ударів по Україні", - йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в Україні вже знищено вісім ворожих кораблів/катерів.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення у низці населених пунктів, зокрема, в Києві, Чернігові, Маріуполі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Запоріжжі, Сумах та Вінниці.

27 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що по українській території супротивник вже випустив близько 1 300 ракет, а ще стільки ж залишилося на озброєнні Росії.

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