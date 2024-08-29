На кадрах видно, що горять два резервуари з паливом.

Вночі 28 серпня було уражено нафтобазу "Атлас", розташовану в Ростовській області РФ. Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала свіжі супутникові знімки атакованого обʼєкту.

"Ось так виглядає пожежа на нафтобазі "Атлас" Росрезерву на знімку, зробленому сьогодні, 28 серпня. На фотографії можна побачити, що горять два резервуари з паливом, ще декілька мають сліди ушкоджень", – йдеться у повідомленні.

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Ураження нафтобази "Атлас": що відомо

Ніч проти 28 серпня видалася для Росії по-справжньому вибуховою. Дрони атакували нафтобазу в Ростовській області та склад боєприпасів у Воронезькій області. У російських ЗМІ писали, що біля 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА.

Водночас місцеві жителі заявили, що після атаки горить нафтобаза "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі, яка спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії.

Згодом джерело УНІАН повідомило, що в результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з Силами спеціальних операцій ЗСУ за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" управління Федеральної агенції державних резервів РФ в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

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