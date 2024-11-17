'Нагадує перші місяці війни': Росія глибше врізається в Україну після 1000 днів війни, - AP

Попри обмежений масштаб успіхів Росії у 2024 році, це має важливий психологічний ефект.

Війна на виснаження підходить до свого 1000-го дня, жодна зі сторін не демонструє готовності до переговорів. Дональд Трамп, обраний президент США, заявив, що здатний швидко припинити конфлікт, хоча не уточнив, яким чином і на чию користь, пише Associated Press.

Професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса Філліпс О’Брайен зазначає, що нинішня ситуація впливає на стратегію Росії в Україні. На його думку, Трамп може спробувати зупинити постачання зброї Україні, що створить умови для припинення вогню на умовах, вигідних Росії:

"Якщо припинення допомоги призведе до замороженого конфлікту, Росія постарається зберегти максимальну кількість захопленої території".

Для України ключовим питанням у будь-якому припиненні вогню є гарантії Заходу, що вторгнення не повториться. Без цього, за словами О’Брайена, "припинення вогню стане джерелом постійної нестабільності в Європі".

Відео дня

Наступ України на Курщину

У серпні Україна здійснила несподівану операцію в Курській області Росії, захопивши сотні квадратних кілометрів. Цей наступ може стати важливим фактором у переговорах, але не завадив російським військам продовжити просування на сході України.

"Росіяни готові платити величезну ціну людськими життями за просування на кілька метрів щодня", - коментує Джастін Крамп, голова британської стратегічної компанії Sibylline.

Попри обмежений масштаб успіхів Росії у 2024 році — близько 2455 квадратних кілометрів, що становить менш ніж 1% довоєнної території України, - це має важливий психологічний ефект.

"Це нагадує перші місяці війни", - зазначає Микола Бєлєсков, аналітик Центру ініціатив CBA у Києві. "Це більше впливає на моральний дух, ніж на реальну силу".

Український наступ у Курській області створює нові виклики для Росії. Капітан Євген Карась зазначає, що бойові дії в цьому регіоні допомагають виснажувати сили противника. "Навіть повільне просування завдає ворогу значних втрат", - каже він.

Залежність від західної підтримки

З початку війни США надали Україні понад 64 мільярди доларів військової допомоги. Українські військові хвилюються, що станеться у разі скорочення цієї підтримки.

"Хоробрість і героїзм самі по собі не замінять ресурси", - каже солдат із Донецької області, зауважуючи, що російська піхота переважає українську у співвідношенні 10 до 1.

В умовах затяжної війни президенту Володимиру Зеленському стає дедалі складніше забезпечувати заміну особового складу.

Без чітких гарантій безпеки з боку Заходу Україна ризикує стати жертвою майбутньої агресії Росії. Припинення вогню на нинішніх умовах створить небезпечний прецедент, повертаючи Європу до епохи, коли кордони можна змінювати силою.

"Це буде сприйнято як стратегічна поразка не тільки України, але й Заходу", - зазначає Річард Конноллі з Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні. Такий сценарій може мати наслідки і для інших країн, зокрема Китаю та Індії.

Попри все, українські військові залишаються рішучими. "Ми не здамося і зробимо все, щоб не втратити більше території", - запевняє командир у Запорізькій області.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, екс-очільник МЗС України Дмитро Кулеба має сумніви, що Трампу вдастся зупинити війну в Україні. Він попереджає, що ані Київ, ані Москва не готові до істотних поступок, а спроба Трампа залишити Україну без зброї лише погіршить ситуацію.

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Трамп має більш витончену позицію щодо війни в Україні, аніж йому приписують. Німецький лідер не вірить, що Трамп піде на кулуарні домовленості з Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: