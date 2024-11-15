Німецький канцлер не почув у розмові з Трампом його наміру зрадити українців.

Дональд Трамп має "більш витончену позицію" щодо України, ніж те, що йому приписують. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

"У мене склалося враження, що він займає більш витончену позицію, ніж це часто припускають", — сказав Шольц, посилаючись на свою розмову з Трампом після його перемоги на виборах.

Німецький канцлер також не вірить, що Трамп може укласти певну угоду з Володимиром Путіним щодо України в обхід інтересів Києва.

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"Ніщо в розмові [з Дональдом Трампом] не вказувало на це", – запевнив Шольц.

Дональд Трамп і Україна: останні новини

Як писав УНІАН, у деяких європейських колах і навіть у Києві "таємно" радіють тому, що переобраний президентом США Дональд Трамп може покласти край розв'язаній Росією війні. При цьому є сподівання, що укладена за посередництва Трампа мирна угода може бути більш-менш прийнятною для України.

При цьому експерти висловлюють переконання, що Трамп не піде на безпідставні поступки Путіну, адже він пишається своїм переговорним "талантом". До того ж, аби не говорити з Москвою зі слабкої позиції, Трампу не вигідно просто зараз обрізати поставки зброї Україні.

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