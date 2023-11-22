Погодні умови змушують ворога вдаватися до деяких "хитрощів", оскільки відсутність листя на деревах та свіжий сніг зменшують можливість для маскування.

Речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону "Єдині новини" розповів, чи вплинуло похолодання та погіршення погодних умов на інтенсивність бойових зіткнень, зокрема, біля Авдіївки.

"Наразі окупанти активізували, як застосування авіації, так і різко збільшили кількість штурмових дій, десь на 25-30%. Ворог скидає КАБи з літаків Су-35. Сьогодні противник намагався йти вперед, декілька механізованих колон з броньованою технікою кинув вперед, десь півтора десятка, але втратив майже 80 % техніки - наші хлопці їх знищили. Залишки цих колон ретирувалися, наразі тривають бої. Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно штурмували східніше Новобахмутівки, а також в районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. За минулу добу там відбито 13 атак", - акцентував Штупун.

Погодні умови змушують ворога вдаватися до деяких "хитрощів", оскільки відсутність листя на деревах та свіжий сніг зменшують можливість для маскування.

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"Якщо говорити про зміну тактики у зв’язку з погодою, то листя опало і випав сніг. Загарбникам немає де ховатися, наші хлопці їх бачать. Ворог атакує невеликими піхотними групами. В окупантів доходить до того, що вони намагаються, як вони думають, хитрувати. Вдають із себе мертвих або накриваються трупами російських штурмовиків, ліквідованих раніше", - пояснив Штупун.

Крім того, серед окупаційних підрозділів зберігається тенденція до випадків дезертирства з поля бою та здачі в полон, через практику російського командування застосовувати загрядзагони при штурмі українських позицій.

"Зазвичай в них іншого виходу не залишається, тому що їх все одно женуть вперед. Особливо у підрозділів "Шторм", "Шторм-Z", які складаються з кримінальних злочинців або військовослужбовців яка проштрафилися десь, на думку їх командування. У них вихід з поля боя або мертвими, або дуже важко пораненими, іншого немає. Тому воліють здатися в полон. Справа в тому, що особи та підрозділи, які виконують у них функції, так званих загороджувальних загонів, навіть стріляють в спину та лякають, що попереду чотири-п’ять рядів заміновано протипіхотними мінами. В загоронзагони російське командування мабуть вибирає найбільш злих або садистів", - зазначив Штупун.

Він додав, що тільки за минулу добу 7 окупантів здалося в полон.

Речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку розповів, що довкола Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині знову спостерігається активізація ворожих штурмів.

"Був невеличкий спад, але наразі противник знову збільшив активність. Техніки там (ворог-УНІАН) майже не застосовує, а йде такими групами до 7-10 осіб. Тобто, щоб наша артилерія не могла їх нищити великими групами, тому застосовує таку тактику", - сказав Штупун.

На Запорізькому напрямку українські Сили оборони продовжують ведення наступальної операції.

"Не можу говорити про деталі, але наші воїни продовжують знищувати тилову логістику ворога та виснажувати окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Ворог невеликими групами періодично намагається відбити, це не така навала як на Мар’їнському або Авдіївському напрямку, але регулярно, раз –два на добу намагається "прощупати" нашу оборону", - зазначив Штупун.

Ситуація біля Авдіївки - деталі

22 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський інформував, що російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку та скидають КАБи з літаків Су-35. Він зазначив, що Сили оборони тримають оборону на Авдіївському напрямку та продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають.

Станом на 22 листопада з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати російських окупантів в Україні склали 320 670 осіб.

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