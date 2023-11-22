Сили оборони України й надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Впродовж поточної доби російські загарбники намагались атакувати на Куп’янському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони України відбито 12 атак.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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Водночас, на Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Також, на Бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару біля Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

При цьому, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області. У цій місцевості Сили оборони відбили 22 атаки. Противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Очеретине, Степове, Авдіївка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили три атаки противника західніше Старомайорського Донецької області. Авіаційного удару зазнав Вугледар Донецької області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

Разом з тим, на Запорізькому напрямку противник чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Михайлівка, Берислав, Львове, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

Також, Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Ситуація на фронті - останні новини

Аналітии Інституту з вивчення війни повідмили, що бійці ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області. Зазначається, що українські сили атакували з Кринок і увійшли в лісову зону недалеко від селища. ЗСУ продовжують утримувати позиції в Кринках, біля Антонівського мосту.

Слід зазначити, що бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що росіяни різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів, скидають КАБи з Су-35.

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