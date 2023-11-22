Але отримують результативну відповідь від Сил оборони.

Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів, скидають КАБи з Су-35. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Він зазначив, що зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. За його словами, на Таврійському напрямку ворог завдавав 30 ракетних та авіаударів, відбулося 38 бойових зіткнень. Також окупанти здійснили 911 артобстрілів.

Тарнавський зазначив, що наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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"Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 особу, 7 окупантів здалися в полон. Знищено 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема, самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" .

Ситуація на Таврійському напрямку

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 листопада, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, про зменшення кількості штурмових дій на Таврійському напрямку.

Він повідомляв, що окупанти вдарили ракетами із ЗРК С-300 по цивільному медичному закладу на Донеччині.

Зокрема, руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидове Донецької області, а також будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура.

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