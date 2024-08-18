Налетіли 'Сичі': в ГУР показали полювання на окупантів (відео)

Робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже - результативно.

Воїни групи Партизана 9 департаменту ГУР продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян.

У пресслужбі ГУР показали наліт "Сичів" на тил ворога. Дронові комплекси результативно відпрацювали по цілях. Російські об'єкти палали.

"Налетіли "Сичі" в тилу ворога палають військові цілі. Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також fpv-дронів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже - результативно.

Триває війна в Україні - новини, які варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, пресофіцер бригади "Червона калина", підполковник Микола Коваль зазначав, що на Покровському напрямку вдень і вночі тривають бої з ворогом, Сили оборони стримують наступ противника, але це дається непросто.

Він наголошував, що Покровський напрямок і надалі залишається найгарячішим на фронті - продовжуються цілодобові нон-стоп бої, які майже постійно проводяться в прямому зіткненні. Стрілкові бої відбуваються в лісистій місцевості і між будинками в селах. Ворог має великі втрати, але накопичив дуже значну кількість особового складу. Він зазначав, що наближення ворога до Покровська не означає, що вже завтра місто буде окуповане.

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