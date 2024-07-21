За словами Олександра Коваленка, місцевість є важливою ділянкою для російських військ.

Захоплене окупантами село Прогрес Покровського району Донецької області є важливою ділянкою для російських військових, які намагаються створити буфер безпеки на південь від траси Т0511. Про це в ефірі Еспресо розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, Прогрес - це село, яке замикає між собою лівий берег річки Вовча й Карлівське водосховище з виходом на Карлівку - Нетайлове. Він уточнив, що це така вісь, по якій росіяни намагалися після захоплення Авдіївки створити в перспективі собі буфер безпеки, повністю на південь від траси Т0511.

"Це траса, яка йде від Авдіївки через Очеретине і фактично на Покровськ. Створюючи саме такий буфер безпеки, південний фланг, фас, назвемо його так, вони мають можливість тримати, по-перше, оборону користуючись природною перепоною - це річка Вовча й Карлівське водосховище. По-друге, можуть сконцентрувати свої сили та засоби вже безпосередньо або на Торецький напрямок, або на ту саму трасу Т0504 від Покровська на Костянтинівку", - сказав Коваленко. Відео дня

Він підкреслив, що станом на сьогодні до траси Т0504 в окупантів є перепона - це село Воздвиженка.

"Це село яке достатньо непогано укріплено, а за самим селом десь приблизно ще 4 км наших рубежів. Тобто загроза як була і два місяці тому, три, пів року - вона існує, бо перерізати Т0504 - це є однією з основних бойових задач. Але коли вони виконають - це буде не короткострокова перспектива", - резюмував Коваленко.

Захоплення окупантами села Прогрес

Напередодні стало відомо про захоплення Прогреса на Донеччині. Зокрема, противник просунувся у кілької населених пунктах: Красногорівці (Донецька обл.), Піщаному (Харківська обл.), біля Лозуватського, Новоолександрівки, Прогресу та Андріївки (усе – Донецька обл.).

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