Бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня.

Російські окупаційні війська захопили село Прогрес Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Там розповіли, якими були останні 48 годин боїв за цей населений пункт. Зазначається, що за останні дві доби ворогу вдалося швидко переламати хід битви за Прогрес.

Як розповіли аналітики, бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня і "фактично останні 3 місяці вдавалося відносно успішно відбивати атаки ворога, хоч втрати позицій періодично були". Смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна з піхотних бригад.

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"Коли ворог почав масований штурм 19 липня, то майже все село було залишено. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригада, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село. Це змушує іншу бригаду, яка стоїть по залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, існує ризик оточення. Наказу про вирівнювання лінії немає", – йдеться у повідомленні.

Подальше просування ворога має одразу дві цілі. Одна з них – наблизитися до траси Покровськ-Костянтинівка або перерізати її.

"Крім того, західніше Воздвиженки існує висота 229.0, Друга – це рух по хребту, по якому йде залізниця з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки. На жаль, більше деталей повідомити не можемо. Бійці Сил Оборони України намагаються зробити все, щоб жодна із цілей не була реалізована ворогом", – додали в DeepState.

Війна в Україні

Російські окупанти просунулися та у Красногорівці, біля Лозуватського, Новоолександрівки, Прогресу та Андріївки Донецької області, а також у Піщаному на Харківщині. Про це заявили в DeepState. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Загалом від початку доби, 20 липня, станом на 22:00 на фронті відбулося 126 бойових зіткнень із противником. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Найбільшу кількість ворожих атак було зафіксовано на Покровському напрямку. Там противник здійснив 47 штурмових і наступальних дій.

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